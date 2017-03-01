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Более 28 тысяч вкладов открыли клиенты Центрально-Черноземного банка через Интернет в текущем году

Вчера, 11:26
Более 28 тысяч вкладов открыли клиенты Центрально-Черноземного банка через Интернет в текущем году
22 марта 2017 года, г. Воронеж. Свыше 28,6 тыс. онлайн-вкладов в текущем году открыли жители Центрального Черноземья в Сбербанке через систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Онлайн». Общий остаток денежных средств на счетах таких депозитов превышает 20 млрд руб.  

- В системе интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» наши клиенты могут не просто открывать вклады, но и управлять ими с помощью любого устройства, имеющего доступ в Интернет, – отметил директор Управления продаж и обслуживания в сети ВСП Андрей Меркулов. – В любое удобное для клиента время можно пополнять депозит, отслеживать начисление процентов, осуществлять переводы и другие операции. 

Линейка онлайн-вкладов Сбербанка сегодня включает в себя четыре вида депозитов с различными условиями размещения денежных средств: «Новый уровень», «Сохраняй Онлайн», «Пополняй Онлайн» и «Управляй Онлайн».  

Например, вклад «Сохраняй Онлайн» обеспечивает наиболее высокую процентную ставку, однако не подразумевает возможности дополнительного взноса или совершения расходных операций. Депозит «Управляй Онлайн» позволяет и пополнять вклад, и снимать с него денежные средства при соблюдении условий. На сайте Сбербанка, а также в любом отделении вы можете подробнее узнать обо всех условиях по вкладам и другим банковским продуктам. 

Напомним, Центрально-Черноземный банк уверенно сохраняет лидерство на рынке привлечения средств частных клиентов. Его доля составляет 61%. На 01.03.2017 года остаток средств на вкладах населения в Центрально-Черноземном банке составил 530,1 млрд рублей, в том числе в Воронежской области – 181,7 млрд рублей.

 

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