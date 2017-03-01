В производственных подразделениях Курскэнерго прошел День охраны труда

В районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошел очередной День охраны труда. Данное мероприятие проводится во всех производственных подразделениях компании ежемесячно с целью контроля за соблюдением персоналом правил охраны труда при проведении работ.

Комиссия, в состав которой вошли руководители технического блока и профильных служб исполнительного аппарата Курскэнерго, проверила укомплектованность персонала спецодеждой, средствами защиты, инструментами, приспособлениями и необходимыми материалами для безопасного производства работ. Также проверяющие оценили санитарное состояние производственных зданий и помещений, выполнение правил охраны труда и трудовой дисциплины на рабочих местах, провели осмотр транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, на предмет их технического состояния, наличия знаков аварийной остановки, аптечек, огнетушителей и ремней безопасности.

Особое внимание было уделено правильности ведения документации, качеству и своевременности проведения инструктажей. Для персонала службы линий электропередачи был проведен внеплановый инструктаж о мерах безопасности при производстве работ по установке подъемных сооружений вблизи ЛЭП и работ на воздушных линиях, где наведённое напряжение выше 25 В. Электротехнический персонал на практических занятиях отработал навыки проведения целевого инструктажа и оформления наряда-допуска на рабочем месте.

По итогам Дня охраны труда было намечено порядка 250 мероприятий по устранению выявленных нарушений, которые необходимо выполнить до проведения очередного такого мероприятия.

По словам заместителя главного инженера – начальника управления производственной безопасности и производственного контроля «Курскэнерго» Виктора Соколова, проведение мероприятий по контролю за соблюдением правил охраны труда напрямую способствует предотвращению производственного электротравматизма, повышает качество работы и уровень производственной безопасности.



