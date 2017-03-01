До конца года в Курской области отремонтируют 11 железнодорожных переездов, находящихся на балансе Московской железной дороги.

На 10 объектах сотрудники путевого комплекса проведут текущий ремонт, включая асфальтировку зоны, за которую отвечают железнодорожники. Еще на одном переезде запланировано заменить резинокордовый настил, что позволит сделать проезд автомобилей через переезд более комфортным. Кроме того, в этом году на переезде 530-й км завершат установку противотаранных устройств, которые предотвратят несанкционированный выезд на скорости не только легкового автомобиля, но и многотонной фуры.

В «РЖД» подчеркнули, что ремонт проводится в период специальных технологических "окон". Когда это возможно с технической точки зрения, железнодорожники оставляют на переезде одну полосу для проезда автомобильного транспорта. Если такой возможности нет, то для проведения ремонта используется преимущественно ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей.