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Под Курском женщина погибла под колесами грузовика

Вчера, 11:49
Под Курском женщина погибла под колесами грузовика
21 марта в Фатежском районе на трассе М-2 «Крым» под колесами автомобиля погибла женщина. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 17 часов в селе Верхний Любаж. 27-летний водитель МАЗа с полуприцепом допустил наезд на 50-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. Пешеход скончалась на месте.
Добавим, что это не единственное ДТП с участием пешехода, случившееся во вторник. В десятом часу вечера в Щиграх 17-летний водитель мопеда допустил наезд на 86-летнюю пенсионерку, переходившую дорогк. Пострадавшая с ранениями обратилась в больницу. 

 

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