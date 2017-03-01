За 45 минут с курских дорог слетели три машины

21 марта меньше чем за час в Курской области в кювет опрокинулись три машины. По информации Госавтоинспекции, первое подобное ДТП произошло в 6:30 утра в Суджанском районе. За рулем вылетевшего с дороги ВАЗа 99-й модели находилась 31-летняя автоледи. Ее с травмами госпитализировали.

В Кореневском районе около 7 часов в кювете оказался «Фольксваген Поло». Пострадала 8-летняя девочка-пассажирка. Буквально через 5 минут в том же Кореневском районе с дороги вылетел ВАЗ-2112. Травмы получили три пассажира отечественной легковушки, их доставили в больницу.



