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За 45 минут с курских дорог слетели три машины

Вчера, 12:02
За 45 минут с курских дорог слетели три машины
21 марта меньше чем за час в Курской области в кювет опрокинулись три машины. По информации Госавтоинспекции, первое подобное ДТП произошло в 6:30 утра в Суджанском районе. За рулем вылетевшего с дороги ВАЗа 99-й модели находилась 31-летняя автоледи. Ее с травмами госпитализировали. 
В Кореневском районе около 7 часов в кювете оказался «Фольксваген Поло». Пострадала 8-летняя девочка-пассажирка. Буквально через 5 минут в том же Кореневском районе с дороги вылетел ВАЗ-2112. Травмы получили три пассажира отечественной легковушки, их доставили в больницу. 

 

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