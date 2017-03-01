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Курянин обокрал бывшую жену и сжег ее сарай

Вчера, 12:14
Курянин обокрал бывшую жену и сжег ее сарай
Полицейские задержали подозреваемого в нескольких кражах и поджоге. Курянин был женат, но давно развёлся, вел антиобщественный образ жизни и злоупотреблял алкоголем. После очередного возлияния он решил обокрасть бывшую супругу и влез в ее квартиру через окно. Поживиться удалось только ноутбуком. Вернувшись домой, женщина сразу заметила следы проникновения и вызвала полицию. Оказалось, что к этому моменту похищенный компьютер уже  изъяли сотрудники уголовного розыска. Полицейские обратили внимание на мужчину, который в центре города предлагал прохожим ноутбук по сходной цене. Курянина, давшего признательные показания, отпустили до суда под подписку о невыезде. Но он решил отомстить бывшей жене за то, что она обратилась в полицию, и поджёг принадлежащую ей хозпостройку. В городском Управлении МВД отметили, что помимо этих криминальных подвигов на счету подозреваемого несколько краж в разных районах Курска. 

 

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