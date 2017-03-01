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В Рыльске 16-летние подростки помогли задержать грабителя

Вчера, 14:16
В Рыльске 16-летние подростки помогли задержать грабителя
В Рыльске 16-летние подростки помогли задержать грабителя. Как сообщили в региональном Управлении МВД, вечером мужчина взломал подсобку и обокрал магазин. Свидетелями преступления стали подростки. Они увидели, как неизвестный покидает магазин с крадеными продуктами. О случившемся ребята сообщили заведующей. Женщина сразу обратилась к участковому. Полицейский благодаря полученной информации задержал похитителя до приезда следственно-оперативной группы. Выяснилось, что злоумышленник приехал в деревню к своему знакомому. Когда он плохо себя почувствовал, вместо лекарства решил принять краденый алкоголь. Сейчас он стал фигурантом уголовного дела по факту кражи. Подростки получили благодарность от полиции за помощь в раскрытии преступления.

 

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