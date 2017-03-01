В Курске продолжат расширять улицу Карла Маркса

В Курске наметили планы по строительству социально-значимых объектов на 5 лет. Так, в ближайшем будущем городские власти намерены построить физкультурно-оздоровительный комплекс в Северо-Западном микрорайоне. На это выделят около 30 миллионов рублей. Также появятся детские сады на улицах Куйбышева, Вишневая, проспекте Клыкова. За счет инвесторов продолжат расширять улицу Карла Маркса. Это будут участки от улицы Светлая до магазина «Триумф», от Московской площади до площади Перекальского. Обсуждение строительства новых объектов вызвало немалый интерес общественности.

«В середине 1960-х Курск начал строиться, и сегодня он строится ещё больше. С 1957 года за 40 лет в нашем городе было построено около 3 миллионов квадратных метров жилья. За последние 5 лет - 1,5 миллиона квадратных метров», - рассказал заслуженный строитель России Израиль Казакевич. По его словам, некоторые здания могут поменять архитектурный облик города не в лучшую сторону, как это случилось в прошлые годы. «Был стадион «Динамо» - прекрасный стадион на улице Ленина. Но кто-то решил его уничтожить и построить там галерею. Её так и не построили, а возвели гостиницу, не особо красивую, и Дом Знаний», - отметил Казакевич.