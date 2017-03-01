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Смертью 18-летнего пациента в Щигровской больнице заинтересовались следователи

Вчера, 14:45
Смертью 18-летнего пациента в Щигровской больнице заинтересовались следователи
Смертью 18-летнего пациента в Щигровской больнице заинтересовались следователи. Как отметили в ведомстве, проверка организована после того, как СМИ рассказали об этой трагедии. Напомним, 17 марта в инфекционном отделении Щигровской ЦРБ скончался 18-летний местный житель. У молодого человека поднялась высокая температура, его мать вызвала «скорую». Медики доставили пациента в районную больницу. Там у парня начались судороги и боли, и вскоре он скончался. Следователи дадут оценку действиям медицинских работников. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

 

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