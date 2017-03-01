В Курском и Щигровском районах появятся новые дороги

До 1 сентября построят съезд длиной более километра к деревне Жиляево Курского района. Местные жители жалуются, что в непогоду и межсезонье жители двух деревень испытывают большие трудности. По бездорожью не могут проехать машины скорой помощи и пожарные, а дети с трудом добираются до школы. К осени ситуация изменится. Как пояснил начальник дорожного управления области Геннадий Бабаскин, проектно-сметная документация уже подготовлена, дорога включена в региональную программу этого года. Стоимость работ - более 5 млн рублей. Также решат дорожную проблему в Титовском сельсовете Щигровского района. Сразу две сельские трассы «Тестово-Старая Слободка» и «Сеновое-Новосергиевка» появятся в ближайшем будущем. Их протяженность - 7 км. На них требуется 107 млн рублей. По словам Бабаскина, дороги построят на субсидии Федерального дорожного агентства.



