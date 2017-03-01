В Фатежском районе "Газель" врезалась в ограждение, два человека погибли

Накануне вечером в Фатежском районе страшная авария унесла две человеческие жизни. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло в шестом часу вблизи деревни Новые Дворы. 40-летний водитель "Газели" не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, после чего машина опрокинулась. Водитель и 40-летний пассажир скончались на месте.

Несколькими часами ранее похожая авария произошла во Льговском районе. 35-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» столкнулся с дорожным ограждением. Водителя с ранением госпитализировали.

