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В Фатежском районе "Газель" врезалась в ограждение, два человека погибли

Сегодня, 11:30
В Фатежском районе
Накануне вечером в Фатежском районе страшная авария унесла две человеческие жизни. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло в шестом часу вблизи деревни Новые Дворы. 40-летний водитель "Газели" не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, после чего машина опрокинулась. Водитель и 40-летний пассажир скончались на месте.
Несколькими часами ранее похожая авария произошла во Льговском районе. 35-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» столкнулся с дорожным ограждением. Водителя с ранением госпитализировали.

 

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