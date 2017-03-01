Инне Дериглазовой присвоили звание «Почётный гражданин Курской области»

На сегодняшнем заседании Курской облдумы Инне Дериглазовой присвоено звание «Почётный гражданин Курской области». Решение депутатов было единогласным. Представление на присвоение внёс губернатор. Теперь помимо звания Олимпийской чемпионки, чемпионки мира в личном первенстве, двукратной чемпионки мира в командных соревнованиях и двукратной чемпионки Европы, Заслуженный мастер спорта России Инна Дериглазова будет носить и самое почётное звание от своей малой родины.