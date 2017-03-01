На проспекте Кулакова теплоэнергетики ликвидируют провал грунта

Специалисты курского филиала «Квадры» меняют бетонное перекрытие тепловой камеры в районе пересечения проспекта Кулакова и улицы Гагарина. В компании сообщили, что работы планируется завершить в начале следующей недели. Обвал грунта у остановки «Площадь Рокоссовского» произошел 24 февраля. Перекрытия тепловой камеры повредились из-за их расположения - на стыке тротуара и проезжей части. Как отметили в "Квадре", несущая способность железобетонных конструкций тепловой камеры оказалась несопоставимой с нагрузкой от крупнотоннажной техники. Этот случай для Курска не единичный.