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На проспекте Кулакова теплоэнергетики ликвидируют провал грунта

Сегодня, 11:56
На проспекте Кулакова теплоэнергетики ликвидируют провал грунта
Специалисты курского филиала «Квадры» меняют бетонное перекрытие тепловой камеры в районе пересечения проспекта Кулакова и улицы Гагарина. В компании сообщили, что работы планируется завершить в начале следующей недели. Обвал грунта у остановки «Площадь Рокоссовского» произошел 24 февраля. Перекрытия тепловой камеры повредились из-за их расположения - на стыке тротуара и проезжей части. Как отметили в "Квадре", несущая способность железобетонных конструкций тепловой камеры оказалась несопоставимой с нагрузкой от крупнотоннажной техники. Этот случай для Курска не единичный.

 

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