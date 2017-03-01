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На Северо-Западе бдительные куряне помогли задержать серийного автовора

Сегодня, 12:05
На Северо-Западе бдительные куряне помогли задержать серийного автовора
В Курске благодаря бдительным горожанам задержали серийного автовора. Как рассказали в УМВД, жители одного из домов Северо-Западного микрорайона, услышали вой автосигнализации под своими окнами. Они заметили, как молодой человек разбил стекло в одной из припаркованных машин, и позвонили в полицию. Сотрудники дежурной части задержали злоумышленника "по горячим следам". Выяснилось, что на счету подозреваемого 3 аналогичные кражи. Он выбирал машины, в которых владельцы на ночь оставляли электронные гаджеты, такие, как навигаторы, регистраторы или антирадары. Вор разбивал стекло, быстро хватал технику и скрывался с похищенным. В каждом случае покупка и установка нового стекла оказывалась сопоставима со стоимостью украденных вещей, и сумма ущерба увеличивалась вдвое. Стражи порядка призывают автовладельцев более ответственно относиться к своему имуществу и не искушать не чистых на руку граждан. Что касается пострадавших от действий пойманного автовора, то они могут рассчитывать на возмещение ущерба.

 

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