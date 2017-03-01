Курянин лишился бытовой техники, чтобы возместить ущерб за незаконную рубку леса

Курянина обязали возместить ущерб, нанесенный незаконной рубкой леса. Он должен был заплатить 239 тысяч рублей региональному комитету лесного хозяйства. Как сообщили в службе судебных приставов, для возмещения ущерба удерживалась часть заработка лесоруба. Также наложили арест на бытовую технику, принадлежащую должнику. Курянин самостоятельно занялся ее реализацией. В итоге деньги в полном объеме перечислены взыскателю.