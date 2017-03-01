В Железногорске продавец стала жертвой мошенников

Жительница Железногорска стала жертвой хорошо отрепетированного спектакля, который разыграли у нее на глазах два мошенника. Женщина работает продавцом в торговом центре. Сначала один из мужчин поинтересовался, есть ли в городе мастерская по ремонту телерадиотехники. Пока женщина с ним общалась, подошел еще один неизвестный. Один из аферистов пояснил, что реализует дефицитные микросхемы по низкой цене, второй захотел немедленно их купить. Оставив номер своего телефона, он ушел якобы за деньгами. Через некоторое время «покупатель» перезвонил продавцу микросхем. Женщина, прислушиваясь к разговору, поняла, что ему сразу найти деньги не удалось и придется подождать. Он попросил передать трубку продавщице, уговаривая ее приобрести для него детали, и пообещал прийти за ними позднее. Горожанка согласилась и отдала из кассы 10 тысяч рублей. Уже после ухода незнакомца потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников. Полиция разыскивает мошенников. Аналогичные преступления также зарегистрированы в Курске и Орле.

Сотрудники полиции предупреждают: мошенники используют разные способы обмана, направленные на хищение денег. Обезопасьте себя и не вступайте в разговор и тем более, не передавайте ни под каким предлогом свои деньги. Если Вам известна какая-либо информация о подозреваемых, сообщите в полицию по телефону 02, с мобильного – 102 круглосуточно.

