В Обояни 19-летний пьяный водитель без прав протащил инспектора ГИБДД

Вечером во время патрулирования на центральной улице Обояни наряд ДПС заметил ВАЗ с тонированными передними стеклами. Водитель ехал, нарушая ПДД, тем самым создавал угрозу жизни и здоровью граждан. На требование полицейских остановиться он не отреагировал. К задержанию нарушителя привлекли наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Два экипажа блокировали автомобиль. Когда инспектор ГИБДД подошел к передней двери, водитель начал движение задним ходом, провезя сотрудника, зацепившегося за дверь, несколько метров. Напарник полицейского на ходу запрыгнул в автомобиль и остановил машину.

Водитель был пьян. Экспертиза показала у него 0,4 промилле, что в два раза превышает допустимое значение. Как выяснилось в отделе, 19-летний молодой человек никогда не получал водительских прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». За это нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.