В Дмитриеве коммунальщикам дали зарплату только после прокурорской проверки. Как сообщили в надзорном ведомстве, плату за труд своевременно не получили 32 работника МУП Дмитриева «ЖКХ». Общая сумма задолженности - 483 тысячи рублей. Прокурор направил в суд заявления, в котором потребовал взыскать образовавшуюся задолженность. Эти требования удовлетворены, сотрудникам выдали все заработанные деньг, а бухгалтера предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности.



