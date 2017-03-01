поиск по сайту
 

В Дмитриеве коммунальщикам дали зарплату только после прокурорской проверки

Сегодня, 15:05
В Дмитриеве коммунальщикам дали зарплату только после прокурорской проверки
В Дмитриеве коммунальщикам дали зарплату только после прокурорской проверки. Как сообщили в надзорном ведомстве, плату за труд своевременно не получили 32 работника МУП Дмитриева «ЖКХ».  Общая сумма задолженности - 483 тысячи рублей. Прокурор направил в суд заявления, в котором потребовал взыскать образовавшуюся задолженность. Эти требования удовлетворены, сотрудникам выдали все заработанные деньг, а бухгалтера предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама