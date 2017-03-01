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В Курской области просыпаются клещи

Сегодня, 15:12
В Курской области просыпаются клещи
В Курской области просыпаются клещи. В Роспотребнадзоре сообщили, что в медучреждения уже обратились два человека, пострадавшие от укусов этих кровососов. Один из клещей переносил боррелиоз. У одного нашли Как отметили специалисты, когда сходит снег, численность клещей резко возрастает и достигает пика в мае, начале июня. С июля число клещей идет на убыль, а в августе-сентябре начинается вторая волна. Результаты наблюдений прошлых лет свидетельствуют о том, что сезон присасывания клещей в Курской области начинается в апреле и заканчивается в ноябре. Жителей призывают соблюдать осторожность при посещении лесов, парков и даже дачных участков. 

 

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