В Курске свалки окружили детский сад

Активисты ОНФ побывали в детском саду №130 Курска, который располагается на Республиканской. Дошкольное учреждение окружено мусорными площадками. Со свалок на территорию детсада постоянно летит мусор, стекают жидкие отходы, распространяется зловоние. Представители ОНФ призвали городские власти решить многолетнюю санитарную проблему. Разовая уборка контейнерной площадки, которую провели в 2015 году, не дала результата - констатируют общественники. Мусорка находится менее чем в 20 метрах от детского сада, что является нарушением санитарных правил и норм. Как отметили «фронтовики», решить вопрос о местоположении свалки должна, согласно СанПиН, комиссия из состава представителей власти, экологов, архитекторов и жителей. До этого необходимо обеспечить своевременный вывоз отходов. Чтобы мусор не разлетался, нужно установить высокое ограждение. Активисты направили в администрацию Курска предложение созвать комиссию, которая определит новое место для сбора мусора на улице Республиканская.