19 курян решили досрочно сдать ЕГЭ

Стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ. В Курской области досрочно пройти итоговую аттестацию изъявили желание 19 человек. Для них экзамен пройдет по двум предметам: информатике и ИКТ и географии. Сдавать ЕГЭ ребята будут на базе городских школ № 31 и № 36, оборудованных в соответствии с установленными требованиями. За ходом проведения экзаменов будут внимательно следить специалисты и общественные наблюдатели. Узнать свои результаты участники ЕГЭ смогут после 4 апреля.

Комитет образования и науки Курской области напоминает: в течение всего периода проведения экзаменационной кампании продолжает работу горячая линия – 8(4712) 70-33-30 и горячая линия Рособрнадзора – 8(495) 984-89-19.



