Курян проверяют на туберкулёз у торговых центров

Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом. В нашем регионе распространённость этого заболевания снизилась на 11%. В 2016-м туберкулёз выявили у 452 человек. Однако, по словам врачей, лечить его становится всё сложнее. Сегодня у людей возникают формы заболевания, не чувствительные к имеющимся препаратам. «Эта болезнь коварна тем, что человек может в детстве заразиться ею, но не заболеть. Та микробактерия, которая попала в организм, жила некоторое время в огражденном состоянии до того момента, пока у человека не ослаб иммунитет», - рассказал начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области Михаил Бернштейн. По его словам, микробактерия активизируется и заболевание проявляется, даже если человек никогда не болел туберкулёзом. Основные факторы риска врачи называют: неполноценное питание, курение, алкоголизм, наркомания, плохие бытовые условия, резкая перемена климата. Чтобы выявить заболевание на ранних сроках, медики рекомендуют каждые 2 года делать флюорографию органов грудной клетки. Кстати, сделать это можно бесплатно прямо сегодня. Передвижной флюорографический кабинет будет работать в районе Сеймского рынка на улице Харьковская и около торгового центра на Студенческой.