Топ-менеджмент Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк поздравил клиентов

24 марта 2017 года, г. Воронеж. Недавний Международный день клиента преподнес посетителям дополнительных офисов Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк массу сюрпризов. В том числе поздравить клиентов поспешили первые лица Центрально-Черноземного банка.





Среди них – заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка, курирующий розничный блок, управляющие и заместители управляющих головных отделений всех областей обслуживания ЦЧБ.





ТОП-менеджеры провели День клиента в офисах банка, где приветствовали посетителей и благодарили их за оказанное доверие, проводили мини-интервью, интересуясь пожеланиями по качеству обслуживания, отвечали на возникающие вопросы. Также руководители отметили работу успешных коллег, напрямую взаимодействующих с клиентами.





- Огромное спасибо Сбербанку, ведь очень важно, когда к тебе относятся внимательно и терпеливо, особенно в финансовых вопросах, - поделилась клиент Екатерина Семеновна.

- Банк работает для клиентов и ради клиентов. Этот праздник стал прекрасной возможностью лично поблагодарить их и выразить свою признательность за доверие и годы делового партнерства, - подчеркнул заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев.



