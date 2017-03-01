поиск по сайту
 

Топ-менеджмент Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк поздравил клиентов

Вчера, 11:03
Топ-менеджмент Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк поздравил клиентов
24 марта 2017 года, г. Воронеж. Недавний Международный день клиента преподнес посетителям дополнительных офисов Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк массу сюрпризов. В том числе поздравить клиентов поспешили первые лица Центрально-Черноземного банка. 

Среди них – заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка, курирующий  розничный блок,  управляющие и заместители управляющих головных отделений всех областей обслуживания ЦЧБ.

ТОП-менеджеры провели День клиента в офисах банка, где приветствовали посетителей и благодарили их за оказанное доверие, проводили мини-интервью, интересуясь пожеланиями по качеству обслуживания, отвечали на возникающие вопросы. Также руководители отметили работу успешных коллег, напрямую взаимодействующих с клиентами. 

- Огромное спасибо Сбербанку, ведь очень важно, когда к тебе относятся внимательно и терпеливо, особенно в финансовых вопросах, - поделилась клиент Екатерина Семеновна.
  
- Банк работает для клиентов и ради клиентов. Этот праздник стал прекрасной возможностью лично поблагодарить их и выразить свою признательность за доверие и годы делового партнерства, - подчеркнул заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО  Сбербанк Александр Закурдаев.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама