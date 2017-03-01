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Более 140 курян обратились в «мобильный пункт судебных приставов» на ж/д вокзале

Вчера, 11:13
Более 140 курян обратились в «мобильный пункт судебных приставов» на ж/д вокзале
Более 140 жителей Курска и области обратились в «мобильный пункт судебных приставов» в рамках акции «Узнай о своих долгах». Она состоялась в здании  Железнодорожного вокзала. Любой желающий мог узнать о своей задолженности и при наличии таковой погасить ее прямо на месте. Также они получали консультации по вопросам исполнительного производства. В это время другая группа судебных приставов работала на парковке. С помощью приложения  Мобильный розыск сотрудники ведомства проверили около 40 машин. Если владелец автотранспортного средства являлся должником, приставы оставляли листовки с указанием суммы долга и способов его оплаты. 

 

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