Более 140 курян обратились в «мобильный пункт судебных приставов» на ж/д вокзале

Более 140 жителей Курска и области обратились в «мобильный пункт судебных приставов» в рамках акции «Узнай о своих долгах». Она состоялась в здании Железнодорожного вокзала. Любой желающий мог узнать о своей задолженности и при наличии таковой погасить ее прямо на месте. Также они получали консультации по вопросам исполнительного производства. В это время другая группа судебных приставов работала на парковке. С помощью приложения Мобильный розыск сотрудники ведомства проверили около 40 машин. Если владелец автотранспортного средства являлся должником, приставы оставляли листовки с указанием суммы долга и способов его оплаты.



