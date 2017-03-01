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Курские хлебозаводы в сутки поставляют 30 тонн социального хлеба

Вчера, 11:54
Курские хлебозаводы в сутки поставляют 30 тонн социального хлеба
Курские хлебозаводы в сутки поставляют чуть более 30 тонн хлеба социальных сортов. Из регионального бюджета на его производство выделяют субсидии  - более 21 миллиона рублей, это 2,5 рубля за одну буханку. Качество дотационного хлеба оценили депутаты облдумы. В пресс-службе регионального парламента отметили, что оптовая отпускная цена на хлеб 12 рублей 30 копеек без упаковки. Предельная торговая наценка при продаже в объектах розничной торговли для городов и административных центров – не более 10%, при реализации в других муниципальных образованиях – не более 15%. По словам экспертов, хлеб дотируемых сортов производится согласно ГОСТу, из муки высокого качества и по той же технологии, что и другие сорта хлеба. 
К слову, Курская область – единственная в ЦФО, где реализуется целевая программа по выпуску социальных сортов хлеба по фиксированной цене.

 

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