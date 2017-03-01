Занятия в новом здании 4-й гимназии начнутся 1 сентября

Сегодня в Курске торжественно открыли новое здание гимназии №4. В нем будут учиться младшеклассники. До этого помещений не хватало, 880 детей учились в две смены. Проблемой занялись в прошлом году. Гимназии отдали здание бывшего Учебно-производственного комбината на перекрестке улиц Почтовая и Марата. В новой четырехэтажной школе 16 просторных классов, кабинеты музыки, хореографии, психолога, иностранных языков. Классы информатики оснащены современным оборудованием, позволяющим вести дистанционное обучение. «Мы продолжим благоустройство школы, поскольку в зимний период работы не велись на улице. Перед зданием нам пришлось произвести размен земельного участка», - рассказал мэр Курска Николай Овчаров. Также он пояснил, что неподалёку располагались частные гаражи, которые снесли. На их месте будет спортивная площадка с мягким покрытием. «Мы достигаем задачу, поставленную президентом России и губернатором Курской области – переход на обучение в одну смену», - добавил Овчаров.

Торжества посетил и глава региона, он вручил гимназии подарки – мультимедийный комплекс и электропианино. Занятия для 400 учеников начнутся 1 сентября. Теперь в планах властей – ввести в эксплуатацию школы на проспектах Клыкова и Дериглазова до 2018 года, а также в Железногорске и Октябрьском районе до 2019-го.



