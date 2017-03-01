Летом в Курске начнется масштабная модернизация теплосетей

В июне Курский филиал «Квадры» начнет масштабную модернизацию теплосетей, сообщили в пресс-службе компании. Капремонт и замена сетей продлятся с июня по сентябрь. С 10 июня по 15 июля планируется провести капремонт участка магистральной теплосети на Золотой. С 1 июля по 10 августа — на улицах 50 лет Октября и Запольная. В период с 10 августа по 20 сентября — на улице Павлуновского. Кроме того, в этот же период заменят более 2 тысяч метров тепловых сетей на проспекте Дружбы, улицах Красной Армии и Пионеров высокотехнологичными трубопроводами с пенополиуретановой изоляцией, сообщило руководство «Квадры». В 2017 году энергокомпания планирует отремонтировать и заменить в общей сложности более 12 тысяч метров магистральных и внутриквартальных теплосетей.











