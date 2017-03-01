Марафонец из Магнитогорска добрался до Курска с травмированной ногой

Бегущий из Волгограда в Берлин марафонец, несмотря на травму, добрался до Курска. Ранее мы рассказывали: 29-летний Кирилл Фронюк из Магнитогорска совершает супермарафонский забег из Волгограда в Берлин. Туда он планирует добраться накануне 9 Мая, в честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уралец прибыл в Курск 23 марта, с некоторым опозданием из-за травмы. На 16-й день путешествия Кирилл повредил ногу. Это случилось по дороге между Воронежской и Курской областями. Марафонец даже подумывал о том, чтобы сойти с дистанции. Но, превозмогая боль, он всё же продолжил путь. Гостиница в поселке Тим, где он хотел переночевать, оказалась закрыта. Бегуна приютил местный полицейский. Марафонец решил отдохнуть день в нашем городе. Он совершил экскурсии и возложил цветы к Вечному огню. Сегодня утром Кирилл Фронюк отправился дальше. Следующая остановка - в Орле.