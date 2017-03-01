Курскэнерго снижает дебиторскую задолженность за услуги по передаче электроэнергии

Филиал ПАО «МРСК Центра»– «Курскэнерго» продолжает планомерную работу по взысканию дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Энергетики реализуют комплекс мероприятий по возврату долгов, как в сотрудничестве с руководством региона, в рамках созданной по инициативе ПАО «Россети» комиссии по мониторингу расчетов с предприятиями электроэнергетики, так и в ходе претензионно-исковой работы.

Принимаемые меры приносят результат. В январе-феврале энергетикам удалось добиться снижения дебиторской задолженности на 28 млн рублей. Однако, общий ее уровень остается высоким: 1, 256 млрд рублей по состоянию на 1 марта, в том числе 642 млн рублей - просроченная задолженность. Одной из основных причин такой ситуации являются действия основных категорий неплательщиков, в число которых входят сбытовые компании и муниципальные унитарные предприятия (МУП): они накапливают новые долги. Крупными должниками предприятия остаются ООО «РЭК», чья просроченная задолженность составляет 42 млн рублей, АО «Оборонэнергосбыт» (34 млн рублей), а также МУП "Горводоканал" и МУП "Гортеплосеть" города Железногорска (18 млн рублей и 9 млн рублей соответственно). Общая же сумма взысканий к ним со стороны Курскэнерго в рамках предъявленных исков составляет 347,9 млн рублей. В настоящее время судебные разбирательства продолжаются.

Действия неплательщиков несут серьезную угрозу для финансовой устойчивости электросетевого предприятия и, с учетом того, что средства от реализации услуги по передаче электроэнергии направляются Курскэнерго и на финансирование производственных программ, могут негативно повлиять на нормальное жизнеобеспечение потребителей Курской области.

Энергетики намерены продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством возможности. Курскэнерго открыто для обсуждения предложений по реструктуризации долга, в том числе с учетом финансовых возможностей своих контрагентов, при условии, что они будут придерживаться конструктивной позиции и предпринимать реальные шаги, направленные на исполнение своих договорных обязательств.



