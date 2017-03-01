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Курским работникам культуры повысят зарплаты

Вчера, 08:18
Курским работникам культуры повысят зарплаты
В минувшие выходные работники культуры принимали поздравления с профессиональным праздником. В Курске торжества состоялись в драмтеатре имени Пушкина. Уходящий год был Годом кино. В регионе открыли 19 кинозалов, установили 39 новых киноустановок, оборудованных современной мультимедийной техникой. Увеличилась посещаемость киносеансов. В курских кинозалах побывало более полумиллиона зрителей. Также открылись новые модельные библиотеки, их в регионе сейчас 165. Создаются и современные экспозиционные залы в музеях, открываются новые музеи. Перед регионами стоит задача довести уровень среднемесячной зарплаты работников сферы культуры в 2017 году до 90%, а в 2018-м - до 100% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе. 

 

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