Курянин напоил водителя, угнал и разбил его автомобиль. Эта история произошла прошлой осенью в Октябрьском районе. Вечером мужчина ехал из Курска домой. На остановке в поселке Прямицыно он подсадил незнакомца, согласившись подвезти его до села Старково. Доставленный по адресу пассажир предложил водителю зайти в дом и выпить. После застолья автовладелец заснул, а его новый знакомый угнал машину. Правда, уехал он недалеко. Пьяный угонщик разбил автомобиль в ДТП. Как сообщили в прокуратуре, уже суд уже вынес приговор автовору. Он получил полтора года ограничения свободы.



