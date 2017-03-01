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Курянин напоил водителя, угнал и разбил его автомобиль

Вчера, 08:18
Курянин напоил водителя, угнал и разбил его автомобиль
Курянин напоил водителя, угнал и разбил его автомобиль. Эта история произошла прошлой осенью в Октябрьском районе. Вечером мужчина ехал из Курска домой. На остановке в поселке Прямицыно он подсадил незнакомца, согласившись подвезти его до села Старково. Доставленный по адресу пассажир предложил водителю зайти в дом и выпить. После застолья автовладелец заснул, а его новый знакомый угнал машину. Правда, уехал он недалеко. Пьяный угонщик разбил автомобиль в ДТП. Как сообщили в прокуратуре, уже суд уже вынес приговор автовору. Он получил полтора года ограничения свободы.

 

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