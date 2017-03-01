В галерее имени Дейнеки покажут «Город Солнца»

30 марта в галерее имени Дейнеки откроется выставка «Город Солнца». На ней представят живопись 1930-1950-х годов из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Утопический «Город Солнца» – это модель «светлого коммунистического будущего», строительством которого Советский Союз занимался с момента своего образования в 1922 году. Превращение аграрной страны в мощную индустриальную державу требовало от ее граждан крайнего напряжения всех жизненных сил и большого самоотречения. В тех условиях человек находил поддержку в искусстве, изображавшем жизнь не такой, как она есть на самом деле, а такой, какой она должна быть. Этим запросам полностью отвечало искусство «социалистического реализма». На выставке можно увидеть работы известных «официальных живописцев» и менее известных, но блестящих художников. Помимо того, что зрителям представляется возможность почувствовать атмосферу советской жизни 1930-х годов. «Город Солнца» в залах Курской галереи передаёт контекст, в котором существовали произведения Александра Дейнеки. Выставка продлится до 9 мая.