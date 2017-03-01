В Курске приведут в порядок остановки

В Курске наводят порядок на остановках. Уже обследовали все 660 остановок пассажирского транспорта. На 316 из них выявили ряд недостатков: требуется ремонт, покраска, очистка от несанкционированной рекламы. Причем это необходимо сделать в течение ближайшего месяца, - подчеркнула директор городского департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Надежда Пупко. Она отметила, что павильоны, которые теперь придётся ремонтировать, испорчены самими курянами: разбиты крыши, оторваны боковые и задние панели, а также аншлаги наименования остановок. На улицах Пучковка, 2-я Новоселовка, 1-я Степная, Полевая, Нижняя Казацкая ремонт производится ежегодно. Но кто-то вновь и вновь занимается вандализмом, а кто-то безучастно проходит мимо. Власти призывают горожан бережно относиться к общему имуществу.