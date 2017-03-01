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В Курске приведут в порядок остановки

Вчера, 08:09
В Курске приведут в порядок остановки
В Курске наводят порядок на остановках. Уже обследовали все 660 остановок пассажирского транспорта. На 316 из них выявили ряд недостатков: требуется ремонт, покраска,  очистка от несанкционированной рекламы. Причем это необходимо сделать в течение ближайшего месяца, - подчеркнула директор городского департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Надежда Пупко. Она отметила, что павильоны,  которые теперь придётся ремонтировать,  испорчены самими курянами: разбиты крыши, оторваны боковые и задние панели, а также аншлаги наименования остановок. На улицах Пучковка, 2-я Новоселовка, 1-я Степная, Полевая, Нижняя Казацкая ремонт производится ежегодно. Но кто-то вновь и вновь занимается вандализмом, а кто-то безучастно проходит мимо. Власти призывают горожан бережно относиться к общему имуществу. 

 

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