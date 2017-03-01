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Курское «Динамо» попробует добыть путевку в полуфинал женской Премьер-лиги

Вчера, 08:21
Курское «Динамо» попробует добыть путевку в полуфинал женской Премьер-лиги
Сегодня курское «Динамо» проведет второй матч четвертьфинальной серии женской Премьер-лиги. Соперник подопечных Лукаса Мондело – подмосковная «Спарта». В первой встрече, которая прошла на выезде, курский клуб одержал уверенную победу 93:60. Если сегодня «динамовки» снова обыграют «Спарту», то выйдут в следующую стадию турнира. Если же проиграют, то завтра предстоит решающий матч. Он также пройдет в Курске в СКК. Начало сегодняшней игры в 19 часов. 

 

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