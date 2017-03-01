Школьник из Рыльска показал свои таланты на Первом канале

В воскресном эфире программы "Лучше всех", которая выходит на Первом канале, свои таланты показал Лев Пилипенко из Рыльска. Он удивил ведущего Максима Галкина умением произносить слова и целые предложения наоборот. Причем делает это шестилетний мальчик на слух. Лев признался, что учится в первом классе, но школу не особенно любит, однако ценит ее архитектурную особенность и внешний вид. Организаторы шоу прозвали школьника любознательным буквоведом.

Ведущий «Лучше всех» подготовил для курянина испытание – карточку со словами, которые Льву предстояло «перевернуть» наоборот. Школьник справился с простыми словами — лукошко, огнетушитель, синхрофазотрон, и с целыми словосочетаниями — стальные лезвия, приходите поглазеть. В ступор Льва ввело лишь предложение-палиндром «Я с уколов еле волокуся». Однако и с ним шестилетний мальчик справился. Затем вместе со специальным гостем Александром Пушным, Лев Пилипенко и Максим Галкин записали знаменитые строки из стихотворения Сергея Есенина «Белая береза» наоборот. На прощание курянин по традиции получил медаль «Лучше всех» и сувенир от организаторов шоу.



