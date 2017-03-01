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На улице Ленина столкнулись три маршрутки, семеро пострадавших

Вчера, 11:32
На улице Ленина столкнулись три маршрутки, семеро пострадавших
В воскресенье, 26 марта, в центре Курска столкнулись три маршрутки. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло в двенадцатом часу возле дома №86 по улице Ленина. Водитель автобуса ПАЗ, двигавшийся со стороны площади Перекальского в сторону Садовой, врезался в попутную маршрутку  «Форд». Та в свою очередь "догнала" следующий впереди «Форд». По словам старшего инспектора по пропаганде отдела ГИБДД по Курску Анны Руденко, в ДТП пострадали четыре пассажира ПАЗа и три пассажира "Форда", в основном, у них диагностировали ушибы. Подчеркивается, что все водители были трезвыми. 

 

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