В сводки курской Госавтоинспекции все чаще попадают ДТП с участием велосипедистов и мотоциклистов

С наступлением весны и сходом снега в сводки курской Госавтоинспекции возвращаются ДТП с участием велосипедистов и мотоциклистов. В минувшие выходные произошли две такие аварии. 25 марта в деревне Барышниково пригородного Курского района водитель "Приоры" столкнулся с 60-летней велосипедисткой, двигавшейся впереди в попутном направлении. Пострадавшую женщину с травмой доставили в Бесединскую ЦРБ.

Ранним утром 26 марта в Октябрьском районе в ДТП попал 29-летний мотоциклист. Около 5 часов он врезался в бордюрный камень. Мотоциклиста с травмами госпитализировали.



