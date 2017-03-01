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В сводки курской Госавтоинспекции все чаще попадают ДТП с участием велосипедистов и мотоциклистов

Вчера, 12:11
В сводки курской Госавтоинспекции все чаще попадают ДТП с участием велосипедистов и мотоциклистов
С наступлением весны и сходом снега в сводки курской Госавтоинспекции возвращаются ДТП с участием велосипедистов и мотоциклистов. В минувшие выходные произошли две такие аварии. 25 марта в деревне Барышниково пригородного Курского района водитель "Приоры" столкнулся с 60-летней велосипедисткой, двигавшейся впереди в попутном направлении. Пострадавшую женщину с травмой доставили в Бесединскую ЦРБ.
Ранним утром 26 марта в Октябрьском районе в ДТП попал 29-летний мотоциклист. Около 5 часов он врезался в бордюрный камень. Мотоциклиста с травмами госпитализировали.

 

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