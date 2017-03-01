поиск по сайту
 

Сегодня утром на улице 50 лет Октября упавший тополь разбил иномарку

Вчера, 12:28
Сегодня утром на улице 50 лет Октября упавший тополь разбил иномарку
Сегодня рано утром во дворе пятиэтажки по улице 50 Лет Октября рухнул огромный тополь. Дерево упало на припаркованный автомобиль. Удар был такой силы, что машина восстановлению не подлежит. Как пишет "ДДД", никто не пострадал чудом, так как владелица раздавленной иномарки только собиралась выходить из дома. Основной удар тополя пришелся именно на водительское место. Дерево продавило крышу, от удара вылетели стекла, повело колеса. Курянка заявила, что будет подавать в суд.  

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама