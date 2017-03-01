Сегодня утром на улице 50 лет Октября упавший тополь разбил иномарку

Сегодня рано утром во дворе пятиэтажки по улице 50 Лет Октября рухнул огромный тополь. Дерево упало на припаркованный автомобиль. Удар был такой силы, что машина восстановлению не подлежит. Как пишет " ДДД ", никто не пострадал чудом, так как владелица раздавленной иномарки только собиралась выходить из дома. Основной удар тополя пришелся именно на водительское место. Дерево продавило крышу, от удара вылетели стекла, повело колеса. Курянка заявила, что будет подавать в суд.

Вчера, 12:28 К списку новостей