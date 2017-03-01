Курянка, расцарапавшая лицо сотруднику ГИБДД, заплатит штраф

Состоялся суд над 19-летней курянкой, которая напала на сотрудника ГИБДД. Как рассказали в областной прокуратуре, этот инцидент произошел в новогоднюю ночь. По проспекту Победы следовал легковой автомобиль, за рулем которого находился 20-летний пьяный курянин. При этом он перевозил четырех пассажиров. Внезапно один из попутчиков высунулся по пояс в окно и стал размахивать руками. Его поведение привлекло внимание инспекторов ДПС, которые следовали позади на патрульном автомобиле. Включив проблесковые маячки, полицейские потребовали водителя остановиться, но тот увеличил скорость и попытался скрыться. Скрываясь от погони он столкнулся с двумя автомобилями, нарушителя удалось задержать. Когда водителя усадили в патрульную машину для составления протокола, его девушка набросилась на одного из полицейских и расцарапала ему лицо. Позже курянка объяснила свои действия желанием помочь молодому человеку скрыться от полицейских. Суд приговорил девушку к штрафу в 20 тысяч рублей. Молодой человек привлечен к административной ответственности, ему предстоит заплатить крупный штраф, также он на несколько лет лишился водительских прав.