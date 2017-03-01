Куряне присоединятся к протесту дальнобойщиков против «Платона»

27 марта по всей стране пройдет акция протеста водителей большегрузных автомобилей, которые платят за проезд по федеральным трассам по системе «Платон». К протестующим присоединятся и курские дальнобойщики. Акция протеста в Курске запланирована на 14.00, она пройдет на объездной дороге.

Напомним, систему "Платон" ввели в России 15 ноября 2015 года. Грузовикам, вес которых превышает 12 тонн, теперь приходится платить за каждый километр пути на федеральной трассе. Сейчас тариф составляет 1,53 рубля. С 15 апреля он повысится на 25% – до 1,91 рубля за километр. Введение платы за проезд грузовиков вызвало массовые акции протеста водителей-дальнобойщиков по всей России.



