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Курский филиал МРСК Центра – партнер Всероссийского чемпионата по решению инженерных кейсов SWSU Case Championship 2017

Вчера, 12:52
Курский филиал МРСК Центра – партнер Всероссийского чемпионата по решению инженерных кейсов SWSU Case Championship 2017
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго выступил  партнером Всероссийского чемпионата по решению инженерных кейсов SWSU Case Championship 2017, инициированного Правительством РФ с целью  поддержки  перспективной молодежи, популяризации инженерных, рабочих профессий.  Финал кейс-чемпионата (секция «Электроснабжение и электроэнергетика») состоялся в Курске на базе Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) при поддержке крупных предприятий  и администрации области.
На предварительном (заочном) этапе чемпионата, 26 команд из 12 вузов разных регионов России представили свои решения по производственным задачам, предложенным курскими предприятиями-партнёрами. Одно из заданий было разработано управлениями  перспективного развития и  технологических присоединений Курскэнерго, в соответствии с ним студенты должны были предложить схему электроснабжения микрорайона, выбрать оборудование, просчитать режимы работы с учетом категорийности потребителей, и все это – в строгом соответствии с технической политикой компании.
Экспертная комиссия оценивала соответствие решений заданным техническим параметрам, выбор оборудования, технико-экономическую эффективность.
В результате,   для очного представления кейсов было отобрано  семь команд  из Москвы, Твери, Курска, Старого Оскола Белгородской области. Они защищали свои проекты перед  комиссией, в состав которой входили специалисты Курскэнерго и других ведущих предприятий области, представители Центра инноватики и бизнес-инжиниринга, преподаватели кафедры электроснабжения ЮЗГУ. 
В итоге победила команда ЮЗГУ «ReadyCase-One». Второе и третье места заняли представители Тверского государственного технического университета: команды «Система» и «Мощность». Победители и призеры чемпионата получили от организаторов дипломы и подарки,  а также приглашения на стажировку.

 

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