Курский филиал МРСК Центра – партнер Всероссийского чемпионата по решению инженерных кейсов SWSU Case Championship 2017

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго выступил партнером Всероссийского чемпионата по решению инженерных кейсов SWSU Case Championship 2017, инициированного Правительством РФ с целью поддержки перспективной молодежи, популяризации инженерных, рабочих профессий. Финал кейс-чемпионата (секция «Электроснабжение и электроэнергетика») состоялся в Курске на базе Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) при поддержке крупных предприятий и администрации области.

На предварительном (заочном) этапе чемпионата, 26 команд из 12 вузов разных регионов России представили свои решения по производственным задачам, предложенным курскими предприятиями-партнёрами. Одно из заданий было разработано управлениями перспективного развития и технологических присоединений Курскэнерго, в соответствии с ним студенты должны были предложить схему электроснабжения микрорайона, выбрать оборудование, просчитать режимы работы с учетом категорийности потребителей, и все это – в строгом соответствии с технической политикой компании.

Экспертная комиссия оценивала соответствие решений заданным техническим параметрам, выбор оборудования, технико-экономическую эффективность.

В результате, для очного представления кейсов было отобрано семь команд из Москвы, Твери, Курска, Старого Оскола Белгородской области. Они защищали свои проекты перед комиссией, в состав которой входили специалисты Курскэнерго и других ведущих предприятий области, представители Центра инноватики и бизнес-инжиниринга, преподаватели кафедры электроснабжения ЮЗГУ.

В итоге победила команда ЮЗГУ «ReadyCase-One». Второе и третье места заняли представители Тверского государственного технического университета: команды «Система» и «Мощность». Победители и призеры чемпионата получили от организаторов дипломы и подарки, а также приглашения на стажировку.



