Прохожий разменял купюру из банка приколов на реальные деньги

В полицию обратился потерпевший, который сообщил, что стал жертвой мошенника. Он снял 5 тысяч рублей пятью купюрами со своей банковской карты через терминал. На улице незнакомец попросил разменять ему пятитысячную купюру по тысяче. Мужчина согласился и только дома обнаружил, что вместо денег получил «билет банка приколов». Аферист уже задержан. Им оказался нигде не работающий 47-летний житель Курска. Если его вину докажут, то ему грозит до двух лет лишения свободы.