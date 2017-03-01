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Прохожий разменял купюру из банка приколов на реальные деньги

Вчера, 17:04
Прохожий разменял купюру из банка приколов на реальные деньги
В полицию обратился потерпевший, который сообщил, что стал жертвой мошенника. Он снял 5 тысяч рублей пятью купюрами со своей банковской карты через терминал. На улице незнакомец попросил разменять ему пятитысячную купюру по тысяче. Мужчина согласился и только дома обнаружил, что вместо денег получил «билет банка приколов». Аферист уже задержан. Им оказался нигде не работающий 47-летний житель Курска. Если его вину докажут, то ему грозит до двух лет лишения свободы.

 

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