Куряне напишут «Тотальный диктант» на 16 площадках

8 апреля в Курске, как и по всей стране, будут писать Тотальный диктант. Акция пройдет на 16 площадках. Начало в 14 часов.

Сегодня организаторы сообщили, где конкретно можно поучаствовать в массовой проверке на грамотность. Открытых площадок, где не нужна предварительная регистрация, три.

-Курский государственный университет (ул. Радищева, 33)

-Региональный открытый социальный институт (ул. Маяковского, 85)

-Базовый медицинский колледж (ул. М. Горького, 15)

Чтобы написать диктант на других площадках, необходимо зарегистрироваться на сайте totaldict.ru.

-Курский государственный медицинский университет (ул. Карла Маркса, 3)

-Колледж культуры (ул. Сумская, 29)

-Железнодорожный техникум (ул. Профсоюзная, 11)

-Областная научная библиотека им. Н.Н.Асеева (ул. Ленина, 49)

-МБОУ «СОШ №33» (ул. Менделеева, 19)

-МБОУ «СОШ №50» (ул. Серегина, 12)

-МБОУ «СОШ №10» (ул. Социалистическая, 10)

-МБОУ «Лицей №21» (ул. Заводская, 81)

-ОБОУ «Школа – интернат № 4» (ул. Ильича, 31)

-Литературное кафе «Чердак» (ул. К. Зеленко , 6Б)

-Анти-кафе «Неформат» (ул. Марата , 2 А)

-Образовательный центр «Интеллект» (ул. Ленина, 60, оф. 309)

-Фитнес-клуб "Памир" (ул. Харьковская, д. 3, 3 этаж)

Среди тех, кто будет диктовать текст, сестры Толмачевы и Олег Радин.