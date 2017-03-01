Куряне напишут «Тотальный диктант» на 16 площадках
Вчера, 17:09
8 апреля в Курске, как и по всей стране, будут писать Тотальный диктант. Акция пройдет на 16 площадках. Начало в 14 часов.
Сегодня организаторы сообщили, где конкретно можно поучаствовать в массовой проверке на грамотность. Открытых площадок, где не нужна предварительная регистрация, три.
-Курский государственный университет (ул. Радищева, 33)
-Региональный открытый социальный институт (ул. Маяковского, 85)
-Базовый медицинский колледж (ул. М. Горького, 15)
Чтобы написать диктант на других площадках, необходимо зарегистрироваться на сайте totaldict.ru.
-Курский государственный медицинский университет (ул. Карла Маркса, 3)
-Колледж культуры (ул. Сумская, 29)
-Железнодорожный техникум (ул. Профсоюзная, 11)
-Областная научная библиотека им. Н.Н.Асеева (ул. Ленина, 49)
-МБОУ «СОШ №33» (ул. Менделеева, 19)
-МБОУ «СОШ №50» (ул. Серегина, 12)
-МБОУ «СОШ №10» (ул. Социалистическая, 10)
-МБОУ «Лицей №21» (ул. Заводская, 81)
-ОБОУ «Школа – интернат № 4» (ул. Ильича, 31)
-Литературное кафе «Чердак» (ул. К. Зеленко , 6Б)
-Анти-кафе «Неформат» (ул. Марата , 2 А)
-Образовательный центр «Интеллект» (ул. Ленина, 60, оф. 309)
-Фитнес-клуб "Памир" (ул. Харьковская, д. 3, 3 этаж)
Среди тех, кто будет диктовать текст, сестры Толмачевы и Олег Радин.
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