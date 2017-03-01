Квартирный вор оставил за собой пустой холодильник и немытые тарелки

Необычное преступление раскрыли в Курске полицейские. Как рассказали в УМВД, вернувшись домой, мужчина обнаружил, что дверной замок вскрыт, а из квартиры похищен телевизор. Помимо ценных вещей, преступника привлекли продукты питания: холодильник был пуст, а на кухне осталась грязная посуда, которой, видимо, воспользовался злоумышленник. Полицейские быстро установили подозреваемого. Им оказался знакомый владельца квартиры. Мужчина знал, что какое-то время хозяин будет в отъезде, и решил воспользоваться ситуацией. Злоумышленник даже успел приготовить себе еду и пообедать. Квартирный вор задержан. По предварительной информации, он употребляет наркотики. Если вину мужчины докажут, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.