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Дачные перевозки начнутся 15 апреля

Вчера, 08:10
Дачные перевозки начнутся 15 апреля
С 15 апреля в Курской области стартуют сезонные пассажирские перевозки к садово-огородным участкам. Они будут организованы до 15 октября по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В региональном комитете промышленности, транспорта и связи рассказали, что в этом году автобусы будут курсировать по 37 маршрутам в Курском, Железногорском, Золотухинском, Курчатовском, Октябрьском, Щигровском районах. Недополученные от перевозок пассажиров к огородным участкам доходы транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям возместят из областного бюджета.

 

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