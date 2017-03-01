Дачные перевозки начнутся 15 апреля

С 15 апреля в Курской области стартуют сезонные пассажирские перевозки к садово-огородным участкам. Они будут организованы до 15 октября по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В региональном комитете промышленности, транспорта и связи рассказали, что в этом году автобусы будут курсировать по 37 маршрутам в Курском, Железногорском, Золотухинском, Курчатовском, Октябрьском, Щигровском районах. Недополученные от перевозок пассажиров к огородным участкам доходы транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям возместят из областного бюджета.