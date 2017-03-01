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В Курске сносят «дом купца Наумова»

Вчера, 08:12
В Курске сносят «дом купца Наумова»
В центре Курска сносят очередное старинное здание. Под ковш пустили так называемый дом купца Наумова на углу улиц Дзержинского и Чумаковская. Ранее здесь располагались несколько магазинов, но последние годы здание пустовало и разваливалось. Хотя дом не причислен к достопримечательностям, его снос стал полной неожиданностью. Техника появилась в понедельник и сразу принялась за работу. По данным некоторых СМИ, дом исключили из списка объектов культурного значения в 2012 году. На снос из городского бюджета потратят более 600 тысяч рублей.

 

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