В Курске сносят «дом купца Наумова»

В центре Курска сносят очередное старинное здание. Под ковш пустили так называемый дом купца Наумова на углу улиц Дзержинского и Чумаковская. Ранее здесь располагались несколько магазинов, но последние годы здание пустовало и разваливалось. Хотя дом не причислен к достопримечательностям, его снос стал полной неожиданностью. Техника появилась в понедельник и сразу принялась за работу. По данным некоторых СМИ, дом исключили из списка объектов культурного значения в 2012 году. На снос из городского бюджета потратят более 600 тысяч рублей.