В Железногорском районе женщина погибла под колесами поезда

33-летнюю жительницу Железногорского района задавил пассажирский поезд. Трагедия произошла поздним вечером 23 марта. Как пишет «Эхо недели», курянка вместе с мужем и еще одним жителем поселка Магнитный возвращались домой с работы. Они шли по настилу-переходу, проложенному через все 20 путей станции Курбакинская. На третеьм пути стояли вагоны, их прошлось обходить – рассказали очевидцы. В этот момент ко второму пути как раз прибывал пассажирский поезд «Москва - Льгов». Мужчины покинули опасную зону, а женщина не успела. Курянка погибла на месте, получив травмы, несовместимые с жизнью. По факту случившегося проводится доследственная проверка.