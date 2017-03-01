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Куряне потратили на взятки 75 миллионов рублей

Вчера, 08:14
Куряне потратили на взятки 75 миллионов рублей
В Курской области на заседании комиссии по противодействию коррупции озвучили любопытные данные. Местные взяточники получили в 2016 году почти 75 млн рублей. И это только те случаи, которые стали достоянием общественности, благодаря возбужденным уголовным делам. Как отметили в прокуратуре, в числе взяточников имеются и чиновники, и сотрудники органов внутренних дел, и судебные приставы, и педагоги, и врачи. У каждого из них - своя сумма взяток. Но ответственность пришлось нести всем - и тем, кто продал за 100 рублей фиктивный больничный лист, и тем, кто решил незаконно обогатиться на миллионы.

 

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