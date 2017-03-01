Курское водохранилище полностью заполнили водой

Курское водохранилище полностью заполнено водой в соответствии с проектной отметкой- сообщили в региональной администрации. Объем воды - 21 миллион кубометров. Водосбросные сооружения работают в штатном режиме транзитного пропуска вод реки Тускарь. При этом пропуск паводковых вод полностью завершен. Сейчас на водохранилище идут подготовительные работы по обследованию дна и очистке берега. Это необходимо сделать, чтобы организовать на так называемом «Курском море» зону отдыха и оборудовать места для купания. Их откроют после завершения строительства второй очереди водохранилища. Когда это произойдет, пока не сообщается.