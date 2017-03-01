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Курское «Динамо» вышло в полуфинал женской Премьер-лиги

Вчера, 11:22
Курское «Динамо» вышло в полуфинал женской Премьер-лиги
Накануне курское «Динамо» провело вторую встречу четвертьфинала женской Премьер-лиги. На домашнем паркете «бело-голубые» разгромили подмосковную «Спарту» и заработали выход в полуфинал. С самого начала игры «динамовки» задали победный настрой. К большому перерыву они вели плюс 18 очков.  Ловкими перехватами наши девчонки не уступали соперницам мяч. Финальная сирена известила о победе курянок со счетом – 86:60. Больше всех баллов принесла Елена Кириллова – 14, у Эпифании Принц  - 12 очков, у Анастасии Логуновой – 11.  Соперницами курянок в полуфинале станут одноклубницы из Москвы. Первая встреча пройдёт 2 апреля в Курске.  

 

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